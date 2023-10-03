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Колледж из ОЭЗ Москвы утроил набор студентов на «беспилотные» специальности

Колледж из ОЭЗ Москвы утроил набор студентов на «беспилотные» специальности

«Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК), базовая кафедра которого расположена в особой экономической зоне «Технополис Москва», в 2023 году по итогам приемной кампании зачислил зачислил на ключевые инженерные специальности более 430 человек.

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