Колледж из ОЭЗ Москвы утроил набор студентов на «беспилотные» специальности

«Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК), базовая кафедра которого расположена в особой экономической зоне «Технополис Москва», в 2023 году по итогам приемной кампании зачислил зачислил на ключевые инженерные специальности более 430 человек.