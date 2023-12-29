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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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BetBoom опубликовал инфографику с киберспортивными итогами года: Gaimin Gladiators и FaZe – главные фавориты, а самый крупный выигрыш – 5,6 млн рублей

BetBoom опубликовал инфографику с киберспортивными итогами года: Gaimin Gladiators и FaZe – главные фавориты, а самый крупный выигрыш – 5,6 млн рублей

2023 год был наполнен киберспортивными событиями. BetBoom решил проанализировать ставки на них и собрал инфографику, в которой показал самые популярные команды и матчи, а также крупные выигрыши.

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