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Носатый КАМАЗ — вы о таком слышали? А он был!

Носатый КАМАЗ — вы о таком слышали? А он был!

Небольшую серию капотных грузовиков КАМАЗ‑4355 выпустили в Набережных Челнах в начале этого века. Материалы по теме Формально капотные машины считались устаревшими, однако при работе в экстремальных условиях такая компоновка имела и преимущества.

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