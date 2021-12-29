Носатый КАМАЗ — вы о таком слышали? А он был!

Небольшую серию капотных грузовиков КАМАЗ‑4355 выпустили в Набережных Челнах в начале этого века. Материалы по теме Формально капотные машины считались устаревшими, однако при работе в экстремальных условиях такая компоновка имела и преимущества.
Небольшую серию капотных грузовиков КАМАЗ‑4355 выпустили в Набережных Челнах в начале этого века. Материалы по теме Формально капотные машины считались устаревшими, однако при работе в экстремальных условиях такая компоновка имела и преимущества.
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