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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака о последнем сезоне Нисикори: «Для меня очень важно просто сыграть с ним на крупном турнире»

Наоми Осака поделилась ожиданиями от выступления на US Open в миксте. Она заявилась в паре с Кеи Нисикори .

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