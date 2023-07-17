Российские войска активно наступают под Купянском

В Минобороны Украины сообщили о трудностях, возникших у украинской армии на Купянском направлении. Заявление заместителя министра украинского оборонного ведомства Анны Маляр цитируют РИА Новости, со ссылкой на Телеграм-канал украинской чиновницы.