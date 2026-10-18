Физики изучают необычные свойства распадов B-мезонов, которые могут указывать на неизвестные частицы, но пока не достигли статистической значимости, необходимой для открытия Физики, анализирующие данные Большого адронного коллайдера (БАК) в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), обнаружили отклонения от предсказаний Стандартной модели при изучении распадов B-мезонов — нестабильных частиц, содержащих b-кварк.