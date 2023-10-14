BFMTV: Макрон задействует до 7 тысяч солдат после убийства учителя во Франции

REUTERS/Pascal Rossignol Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности решил задействовать во Франции до 7 тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения злоумышленника с ножом на школу в городе Аррас, в результате которого был убит преподаватель.
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