BFMTV: Макрон задействует до 7 тысяч солдат после убийства учителя во Франции

REUTERS/Pascal Rossignol Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности решил задействовать во Франции до 7 тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения злоумышленника с ножом на школу в городе Аррас, в результате которого был убит преподаватель.