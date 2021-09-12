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Удар украинского беспилотника привёл к взрыву с возгоранием на нефтебазе в Донецке

Удар украинского беспилотника привёл к взрыву с возгоранием на нефтебазе в Донецке

Украинский беспилотник нанес удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка. В результате взрыва произошел пожар на нефтехранилище, сообщили в министерстве информации ДНР.

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