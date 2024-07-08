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Аграновский: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину

Аграновский: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что обвиняемому в мошенничестве генералу Ивану Попову может помочь вскрытие канала утечки секретных данных на Украину.

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