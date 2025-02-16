Венгры помнят, что русские «трижды оккупировала» их страну, однако это не помешало правительству в Будапеште в 2010 году заключить сделку об экономическом сотрудничестве с Владимиром Путиным, несмотря на все исторические разногласия, и Россия с тех пор всегда держала слово.
Орбан: Россия побеждает, мы совершили историческую ошибку
Комментарии
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Регина Толстоброва
Почему автор оккупацией называет ввод наших войск в Венгрию? Это было защита Венгрии от возрождения нацистов. мы имели право на это, так как немало пролили крови защищая эту страну.
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19 час.
Гоша Веверсис
каждое государство на любые события смотрит по своему
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12 час.
Andrey Ivanov
А вы три раза нападали на Россию , которая вам давала пи***ы , а потом вы скулите про оккупацию
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7 час.
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