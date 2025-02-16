Венгры помнят, что русские «трижды оккупировала» их страну, однако это не помешало правительству в Будапеште в 2010 году заключить сделку об экономическом сотрудничестве с Владимиром Путиным, несмотря на все исторические разногласия, и Россия с тех пор всегда держала слово.