Австралия направит Украине новый пакет помощи с 3D-принтером по металлу

Правительство Австралии предоставит Украине пакет военной помощи в $20 млн, в числе которого оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер по металлу и системы борьбы с дронами.
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