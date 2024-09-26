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Закон и Порядок

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Иран готов сложить все оружие

Иран готов сложить все оружие

Новостной ресурс на персидском языке Iran International сообщил о сенсационном заявлении президента Ирана Пезешкиана на встрече с представителями западных СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН: «Иран готов сложить все оружие, если Израиль готов сделать то же самое.

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