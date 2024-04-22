Взрывоопасный "сюрприз" от ВСУ в Авдеевке: Русские спецслужбы обнаружили опасные схроны

Взрывоопасный "сюрприз" от ВСУ в Авдеевке нашли сотрудники УФСБ по ДНР. Русские спецслужбы обнаружили опасные схроны с 700 артснарядами образца НАТО, десятками танковых снарядов, медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.
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