Вечерняя Москва

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Сервис «Досудебное обжалование» стал доступен на mos.ru

Сервис «Досудебное обжалование» стал доступен на mos.ru

На портале mos.ru заработал сервис «Досудебное обслуживание». Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели смогут оформить досудебную жалобу на контрольные мероприятия, действия должностных лиц и конкретные документы в электронном формате.

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