Сервис «Досудебное обжалование» стал доступен на mos.ru

На портале mos.ru заработал сервис «Досудебное обслуживание». Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели смогут оформить досудебную жалобу на контрольные мероприятия, действия должностных лиц и конкретные документы в электронном формате.
На портале mos.ru заработал сервис «Досудебное обслуживание». Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели смогут оформить досудебную жалобу на контрольные мероприятия, действия должностных лиц и конкретные документы в электронном формате.
Свежие комментарии