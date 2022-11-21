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Tesla отзывает сотни тысяч электромобилей

Tesla отзывает сотни тысяч электромобилей

Проблема касается Model 3 2023 и Model Y 2020-2023 годов, как говорится в документе NHTSA. Причиной, как указано, является проблема с фарами, которые в определенных ситуациях могут не включатся, что может стать причиной ДТП в темное время суток.

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