Tesla отзывает сотни тысяч электромобилей

Проблема касается Model 3 2023 и Model Y 2020-2023 годов, как говорится в документе NHTSA. Причиной, как указано, является проблема с фарами, которые в определенных ситуациях могут не включатся, что может стать причиной ДТП в темное время суток.
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