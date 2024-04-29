Исторические факты о царе Петре и небылицы: программу Платоновского фестиваля искусств презентовали на ВДНХ

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Театрализованное представление на открытом воздухе состоялось на выставке «Россия» в рамках презентации XIII международного Платоновского фестиваля искусств, который стартует 1 июня.
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