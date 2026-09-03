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Царьград

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Главное за ночь 3 сентября: массированная атака дронов, четверо погибли

Главное за ночь 3 сентября: массированная атака дронов, четверо погибли

Масштаб удара потребовал задействования всех имеющихся средств. Ночь с 2 на 3 сентября 2026 года стала очередным испытанием для системы противовоздушной обороны России.

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