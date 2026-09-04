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Владимирские новости

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Бывшего директора в Киржачском округе обвинили в невыплате зарплат на 2,5 млн рублей

Бывшего директора в Киржачском округе обвинили в невыплате зарплат на 2,5 млн рублей

Следствие считает, что через сторонние фирмы прошло более 2,2 млн рублей, которые могли пойти на выплату зарплаты сотрудникам.

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