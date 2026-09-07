Международный зимний кинофестиваль завершился в Антарктиде, российский "Шаг" – в числе победителей

На фестивале были представлены фильмы продолжительностью до 5 минут. Участвовали полярники из США, Австралии, Великобритании, Польши, Германии, Японии, Индии, Франции, Италии, Норвегии и Южной Кореи, сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) 7 сентября 2026 года, в понедельник.
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