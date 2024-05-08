360.ru: Обманутым вкладчикам Beribit предложили заключить соглашение Представители криптобиржи Beribit согласились выплатить деньги обманутым вкладчикам, но на собственных условиях и предложив подписать соответствующий документ.
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