Дипфейки начнут массово атаковать граждан России в середине 2025 года

Мошенники продолжают развиваться в этом направлении Угоны аккаунтов на портале «Госуслуги», взломы мессенджеров, дистанционная установка на мобильные устройства вирусов, которые позволяют воровать деньги со счетов незаметно от владельцев, – эти схемы и технологии злоумышленники уже применяют в отношении россиян, и в ближайшее время количество атак может вырасти, предупредили эксперты.