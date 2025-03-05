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Петербургский дневник

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Дипфейки начнут массово атаковать граждан России в середине 2025 года

Дипфейки начнут массово атаковать граждан России в середине 2025 года

Мошенники продолжают развиваться в этом направлении Угоны аккаунтов на портале «Госуслуги», взломы мессенджеров, дистанционная установка на мобильные устройства вирусов, которые позволяют воровать деньги со счетов незаметно от владельцев, – эти схемы и технологии злоумышленники уже применяют в отношении россиян, и в ближайшее время количество атак может вырасти, предупредили эксперты.

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