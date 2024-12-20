SHOT: главе Корпорации развития Курской области грозит 10 лет колонии

Глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, ставший фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями, может провести до десяти лет в местах лишения свободы в случае признания его вины судом, сообщает Telegram-канал SHOT.
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