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SHOT: главе Корпорации развития Курской области грозит 10 лет колонии

SHOT: главе Корпорации развития Курской области грозит 10 лет колонии

Глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, ставший фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями, может провести до десяти лет в местах лишения свободы в случае признания его вины судом, сообщает Telegram-канал SHOT.

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