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«НАТО впадает в истерику»: Миллиард Путина вызвал переполох на Западе

«НАТО впадает в истерику»: Миллиард Путина вызвал переполох на Западе

Взорвавшее интернет интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало не только истерику в Североатлантическом альянсе, но и бесконечные дебаты и обсуждения среди политических экспертов и общественности.

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