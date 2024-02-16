«НАТО впадает в истерику»: Миллиард Путина вызвал переполох на Западе

Взорвавшее интернет интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало не только истерику в Североатлантическом альянсе, но и бесконечные дебаты и обсуждения среди политических экспертов и общественности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии