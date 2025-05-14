Honda Canada откладывает инвестиции в автопроизводство в Канаде

Инвестиционный проект, объемом C$15 млрд (10,7 млрд $), связанный с производством автомобилей, электромобилей и аккумуляторов для них, а также с модернизацией сборочного предприятия, намерена отложить Honda Canada, 14 мая сообщает The Asahi Shimbun.