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ТАСС

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Зарубин показал, как бортпроводники Air France фотографировали Путина в Индии

Зарубин показал, как бортпроводники Air France фотографировали Путина в Индии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Журналист "Вестей" Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых бортпроводники французской авиакомпании Air France фотографируют президента РФ Владимира Путина в гостинице, где он жил во время визита в Индию.

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