Зарубин показал, как бортпроводники Air France фотографировали Путина в Индии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Журналист "Вестей" Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых бортпроводники французской авиакомпании Air France фотографируют президента РФ Владимира Путина в гостинице, где он жил во время визита в Индию.