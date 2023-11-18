Как еще до покупки узнать, кислые мандарины или сладкие Андрей АндреевСкоро наступит новогоднее время, и мы будем наслаждаться вкусным салатом «Оливье», поднимать бокалы с шампанским, наслаждаться атмосферой ёлки и наших дорогих мандаринов.