Как еще до покупки узнать, кислые мандарины или сладкие Андрей АндреевСкоро наступит новогоднее время, и мы будем наслаждаться вкусным салатом «Оливье», поднимать бокалы с шампанским, наслаждаться атмосферой ёлки и наших дорогих мандаринов.
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