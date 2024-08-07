Яков Кедми: Совершенное злодеяние мы не забудем и не простим

Хватило нескольких строк, чтобы бросить читать это говно. Когда-то уважал этого яшку, тьфу бля!..

Из психологического диспансера отвечаешь, и откуда, из еврейского кабинета главврача?

НК

Николай Калашников

Однажды предавший! Ни когда не станет прямым, жто человек со сломанным сердечником. Все зависит от обстоятельств.