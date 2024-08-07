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Яков Кедми: Совершенное злодеяние мы не забудем и не простим

Яков Кедми: Совершенное злодеяние мы не забудем и не простим

Израиль не рассматривает вариант превентивного удара по Ирану, а вероятность прямого конфликта на Ближнем Востоке на данный момент сведена практически к минимуму.

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Комментарии
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Модест
Хватило нескольких строк, чтобы бросить читать это говно. Когда-то уважал этого яшку, тьфу бля!..
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2 час.
л
людмила
Из психологического диспансера отвечаешь, и откуда, из еврейского кабинета главврача?
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2 час.
НК
Николай Калашников
Однажды предавший! Ни когда не станет прямым, жто человек со сломанным сердечником. Все зависит от обстоятельств.
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