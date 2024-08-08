МНПЗ стал опекуном белых лебедей в Московском зоопарке Московский нефтеперерабатывающий завод получил почётное звание опекуна 10 белых лебедей-шипунов, которые сейчас живут в столичном зоопарке.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
МНПЗ стал опекуном белых лебедей в Московском зоопарке Московский нефтеперерабатывающий завод получил почётное звание опекуна 10 белых лебедей-шипунов, которые сейчас живут в столичном зоопарке.
Свежие комментарии