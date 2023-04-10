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Совет молодых депутатов Кубани будет работать по новому плану

Совет молодых депутатов Кубани будет работать по новому плану

В Заксобрании Кубани члены Совета молодых депутатов внесли корректировки по запланированным мероприятиям на текущий год.

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