Немецкий бизнесмен Дотком: обещания ЕС Украине носят символический характер

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил в соцсети "Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь "символический характер".