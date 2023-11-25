Немецкий бизнесмен Дотком: обещания ЕС Украине носят символический характер

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил в соцсети "Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь "символический характер".
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