Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Старостин
    ПЛЕВОК ОТ СУДЬИ, ПОЛИЦЕЙСКОМУ В ЛИЦО. ПРАВИЛЬНО, ЧТО УВОЛЬНЯЮТСЯ ИЗ ПОЛИЦИИ. КОЛОКОЛЬЦЕВА И ЕГО ЦЕРБЕРОВ НА ПАРУ МЕСЯ...В суде приуныл: С...
  • Владимир Алтайцев
    Да  идёт он  на  ХХХХ  Стар меринПремьер Стармер н...
  • Олег Шабалин
    Бородач.Понять,простить. Ибо ОНИ несут нам, как сказал один невъебенный ,,деятель&#39;&#39;,тепло души востока.Вот та...В суде приуныл: С...

В Турции оценили возможность прекращения огня на Украине

В Турции оценили возможность прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине может стать фундаментом для долгого перемирия, считает директор турецкого Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны, профессор стамбульского университета Истинье, генерал в отставке Фахри Эренель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх