После того как Михаил Матвеев назвал мигрантов "мастурбеками" в Госдуме разразился скандал

Интересная жизнь с Vera Star Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов возмутился словами заместителя главы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, который назвал мигрантов "мастурбеками".
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