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После того как Михаил Матвеев назвал мигрантов "мастурбеками" в Госдуме разразился скандал

После того как Михаил Матвеев назвал мигрантов "мастурбеками" в Госдуме разразился скандал

Интересная жизнь с Vera Star Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов возмутился словами заместителя главы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, который назвал мигрантов "мастурбеками".

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Комментарии
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виктор климахин
Хоть   Михаил   Матвеев  думает   о  завтрашнем  дне   и  дать   ему  права   крестить   чурок  черножопых   шакалов    басмачей   как  Иван   Грозный     и   убивать  их  как   шакалов  и бешенных  собак   до  последнего     мастурбеков
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2 час.
людмила михайлик
Гильмутдинову пинок под зад,что эти азиаты и кавказцы потеряли в нашей стране,всех к себе обустраивать свои страны
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1 час.
Александр Батт
Оскорблять нельзя. Действовать надо.
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26 мин.

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