БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Взрыв американского спутника Intelsat 33e: авария, диверсия или применение противоспутникового оружия?

Взрыв американского спутника Intelsat 33e: авария, диверсия или применение противоспутникового оружия?

19 октября 2024 года на геостационарной орбите, на высоте порядка сорока тысяч километров над Землёй, взорвался американский коммерческий спутник связи Intelsat 33e одноимённой компании Intelsat, зарегистрированной в США, штат Вирджиния.

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