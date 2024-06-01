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Закон, порядок, государство

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Победителей фестиваля «Звезда спасения» наградили в МЧС России

Победителей фестиваля «Звезда спасения» наградили в МЧС России

Сегодня в рамках Международного салона «Комплексная безопасность-2024» состоялся гала-концерт, на котором наградили победителей VIll Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

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