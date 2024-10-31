Британская разведка раскрыла план супер наступления России, а военкор Коц - Украины

Да, получилось именно так. Пока британцы пугали Европу и Украину грядущим наступлением России, военкор Александр Коц предупредил об огромных скопившихся украинских силах, которые вот-вот будут направлены на новое вторжение на российские территрии.
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