Военное обозрение

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В США при посредничестве Госдепа начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

В США при посредничестве Госдепа начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Соединенные Штаты не оставляют попыток выступить этакими глобальными миротворцами, на деле используя межстрановые конфликты в разных частях мира для сохранения и усиления своего влияния в противовес России, Китаю и другим не подконтрольным Западу государствам.

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