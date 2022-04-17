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Сегодня в НХЛ во 2-й раз в истории было заброшено 100+ шайб за игровой день

Сегодня в НХЛ во 2-й раз в истории было заброшено 100+ шайб за игровой день. В 14 матчах команды суммарно забили 101 гол (средняя результативность 7,21 за игру).

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