Сегодня в НХЛ во 2-й раз в истории было заброшено 100+ шайб за игровой день. В 14 матчах команды суммарно забили 101 гол (средняя результативность 7,21 за игру).
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