Выставка «Многонациональная битва за Ленинград» стала частью форума «Мы с Невы»

Она подготовлена в рамках проекта «Прикоснись к истории» Выставка «Многонациональная битва за Ленинград», подготовленная в рамках проекта «Прикоснись к истории» при поддержке КВС, стала частью форума «Мы с Невы».
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