Меркурий перешел в ретроградное положение и пробудет в нем до 1 января. В это время, по словам астрологов, люди могут совершать ошибки, не понимать друг друга, опаздывать, неправильно воспринимать информацию, терять ключи, гаджеты и документы, многое не замечать и пропускать мимо глаз.