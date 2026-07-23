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Родина дорожает. Зачем россияне подыскивают себе жильё за рубежом?

Родина дорожает. Зачем россияне подыскивают себе жильё за рубежом?

В России растёт количество граждан, подыскивающих и приобретающих себе недвижимость за рубежом. Спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости в первом полугодии 2026 года вырос на 3% год к году и на 25% по сравнению со второй половиной 2025 года.

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