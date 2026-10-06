Ученые начали экспедицию к загадочному объекту на острове Никумароро

Группа исследователей из Университета Пердью и Археологического института Legacy в штате Орегон отправилась к острову Никумароро в Тихом океане для изучения загадочного объекта, который может оказаться самолетом знаменитой американской летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году.
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