Ученые начали экспедицию к загадочному объекту на острове Никумароро

Группа исследователей из Университета Пердью и Археологического института Legacy в штате Орегон отправилась к острову Никумароро в Тихом океане для изучения загадочного объекта, который может оказаться самолетом знаменитой американской летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году.