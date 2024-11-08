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Если в голове нет трещины, мозги туда никак не попадут

Если в голове нет трещины, мозги туда никак не попадут

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски режет правду-матку в своём интервью. Она уверена, что любые финансовые вливания в НАТОвский недо-Рейх растащат на взятки, просроченному президенту не на что упирать ни на каких переговорах, а решать, останется ли то, что именуют Украиной, на карте или нет, и в каком виде — решать будет Владимир Путин.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Кто свяжется с руиной,окажется нищим! Туда всем ,помогающим этой недостране,и дорога!
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