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Царьград

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"Должна поставить итог всей "Курской авантюре": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Должна поставить итог всей "Курской авантюре": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Северяне" сообщили, что враг продолжает наращивать свою группировку в Суджанском приграничье.В Сумской и Курской областях наши ракетчики нанесли серию ударов, уничтожив технику и свыше 190 человек личного состава противника.

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