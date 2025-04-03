Евразия Daily: Турецкий спрос улыбнулся российскому «Газпрому»

В текущий отопительный сезон Турция зафиксировала рекордные объемы потребления природного газа. Одновременно с этим, поставки «Газпрома» достигли уровня, предшествовавшего запуску газопровода «Турецкий поток».
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