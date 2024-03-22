Урсула фон дер Ляйен: Европа одобрила поддержку Украины за счет активов ЦБ РФ 

Лидеры 27 стран Европейского союза на саммите 21 марта рассмотрели план по использованию более чем 200 млрд евро активов ЦБ РФ, которые были заморожены в Европе после начала российско-украинского конфликта.
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