Политика как он...
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Политика как она есть

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Слепаков* ответил, скучает ли по России

Слепаков* ответил, скучает ли по России

Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) заявил на фестивале «Рандеву», что благодаря цифровым технологиям и общению с русскоязычной аудиторией не чувствует себя полностью оторванным от России.

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Комментарии
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Dmitry Sokolov
Зачем Вы публикуете информацию о всякой мрази? Пора забыть и о слепаковых, и о галкиных и  прочей шушере.
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1 м.