Слепаков* ответил, скучает ли по России

Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) заявил на фестивале «Рандеву», что благодаря цифровым технологиям и общению с русскоязычной аудиторией не чувствует себя полностью оторванным от России.
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