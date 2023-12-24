Начинается продажа мест на курс "Психоалхимия. Ворота возможностей".Место можно купить ЗДЕСЬ. Перед покупкой обязательно прочитайте инструкцию, FAQДзенкласс, то есть площадка, на которой будет проходить курс, обещал, что обновленный эквайринг позволяет принимать платежи почти по всем банковским картам (кроме заявленных в FAQ).