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Сотрудники таможни признали вину в получении взятки от экс-главы «Лукойла»

Сотрудники таможни признали вину в получении взятки от экс-главы «Лукойла»

Руководящие работники Центральной энергетической таможни ФТС России признали свою вину в получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова, а также в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

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