Сотрудники таможни признали вину в получении взятки от экс-главы «Лукойла»

Руководящие работники Центральной энергетической таможни ФТС России признали свою вину в получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова, а также в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии