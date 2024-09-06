Сотрудники таможни признали вину в получении взятки от экс-главы «Лукойла»

Руководящие работники Центральной энергетической таможни ФТС России признали свою вину в получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова, а также в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.