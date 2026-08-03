Умные счетчики электроэнергии и воды — что это, как работают и зачем нужны

Традиционные счетчики электроэнергии и воды постепенно уступают место интеллектуальным приборам учета, которые автоматически передают показания, помогают контролировать расход ресурсов и повышают точность расчетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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