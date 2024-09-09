Умер трижды представленный к званию Героя России российский летчик

Умер летчик-снайпер Игорь Родобольский, трижды представленный к званию Героя России. Об этом сообщается на сайте аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
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